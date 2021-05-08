شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يبحث عن بديل راموس بعد إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الفرنسي زين الدين زيادن المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن بديل لراموس مدافع الفريق بعد إصابته للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وقررزيدان الاعتماد على فاران وميليتاو خلال المباريات المقبلة في الدوري الإسباني وأولها إشبيلية.

كان نادي ريال مدريد، قد أعلن عن تعرض سيرجيو راموس قائد الميرنجي، لإصابة جديدة، وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: «بعد الفحوصات التي أجراها سيرجيو راموس من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب في العضلة الغشائية في أوتار الركبة اليسرى».

وأضاف النادي الملكي: «موعد عودة راموس يعتمد على تقييم عملية تعافيه من الإصابة».

يذكر أن راموس شارك لمدة 90 دقيقة في مباراة تشيلسي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.