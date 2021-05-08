شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد تشيلسي: «بانينكا» أجويرو.. وهدفين يؤجلان حسم اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر سيتي على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد فريق تشيلسي في قمة مباريات الجولة 35 من البريميرليج، وهي المباراة التي جمعت بين طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف، من توقيع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج.

ولاحت لأصحاب الأرض فرصة مضاعفة التقدم في الثواني الأخيرة من النصف الأول من المباراة، عندما احتسبت لهم ركلة جزاء، لكن سيرخيو أجويرو سدد الكرة بطريقة «بانينكا» الشهيرة، ومن سوء حظه كان الحارس السنغالي إدوارد ميندي متمركزًا في زاوية التسديد للاعب مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني عدل صانع الألعاب المغربي حكيم زياش النتيجة في الدقيقة 18، ليعيد المباراة لنقطة البداية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، خطف الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو هدفًا قاتلًا للضيوف، ليمنح البلوز انتصارًا غاليًا خارج القواعد، ويحرم مانشستر سيتي من فرصة التتويج مبكرًا بلقب الدوري.

رجل المباراة:

حصل حكيم زياش على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء رائع من اللاعب المغربي الذي سجل هدف من هدفي الضيوف، ومرر 30 كرة بشكل سليم (من 34)، وربح 7 إلتحامات أرضية، وراوغ 4 مرات بنجاح وبدقة 100%، وصنع فرصة للتهديف.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

مانشستر سيتي تلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 80 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد، أقرب الملاحقين والذي متبقي له 5 مباريات (بإجمالي 15 نقطة ممكنة).

تشيلسي ارتقى للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب الفرق من خارج مراكز القمة الـ4 (ويست هام، الخامس: 58) وقبل نهاية الموسم بـ ثلاث جولات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- رحيم سترلينج سجل أول هدف له في البريميرليج منذ أكثر من ثلاثة أشهر (منذ 1 فبراير)، الجناح المهاجم الإنجليزي سجل هدفه العاشر في المسابقة هذا الموسم، ليكون قد نجح في تسجيل 10 أهداف أو أكثر في كل موسم من المواسم الـ4 الأخيرة.

- لا يوجد فريق أهدر ركلات جزاء في البريميرليج هذا الموسم أكثر من مانشستر سيتي (4).

- أجويرو انضم لـ دي بروين، جوندوجان وسترلينج في إهدار ركلات الجزاء مع مانشستر سيتي في البريميرليج هذا الموسم.

مانشستر سيتي أهدروا 4 ركلات جزاء أو أكثر في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، فقط توتنهام هو من حقق ذلك سابقًا في عهد المسابقة (موسمي 1993/1994 و1994/1995).

- مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي يسجل ضده حكيم زياش أكثر من هدف، خلال مسيرته الاحترافية.

- هدف ماركوس ألونسو (في الدقيقة 91 و54 ثانية) هو أكثر هدف فوز متأخر لفريق زائر على ملعب الاتحاد في البريميرليج منذ هدف بول سكولز مع مانشستر يوناتيد في أبريل 2010 (في الدقيقة 92 و41 ثانية).

- لا يوجد فريق هزم مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في البريميرليج أكثر من تشيلسي (5).

- توماس توخيل بدون خسارة في أول 11 مباراة له مع تشيلسي خارج قواعد الفريق في البريميرليج (فاز 11 وتعادل 2) ليكون ثاني مدرب في عهد البريميرليج لا يخسر في أول 11 مباراة له مع فريقه خارج القواعد بعد كلاوديو رانيري مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016.