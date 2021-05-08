شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يهزم «الإمبراطور» بالثلاثة في 26 دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

احتاج شباب الأهلي إلى 26 دقيقة لحسم فوزه على ضيفه الوصل بثلاثية نظيفة بتوقيع يوسف جابر، وكارلوس إدواردو، وحارب عبد الله، ليتقدم «الفرسان» إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين تجمد الوصل عند 34 نقطة في المركز التاسع.

تفوق أصحاب الأرض لعباً ونتيجة بنسبة استحواذ بلغت 86%،علماً أن «الإمبراطور» خاض المباراة بنقص عددي منذ الدقيقة 40 بعد طرد عبد الرحمن صالح بالإنذار الثاني، وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة ل «الفرسان» وسجل ثلاثيته في 26 دقيقة.

وأعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز، وأضاف: استغللنا نقاط الضعف في آداء الوصل وسجلنا ثلاثة أهداف حسمنا بها النتيجة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تراجع الوصل إلى الدفاع لمنع استقبال مرماه لأهداف أخرى، وقمت بإراحة بعض اللاعبين لتلافي الإصابة وأيضاً بسبب الإرهاق.

وعن إصابة إلبرازيلي إيجور جيسوس قال: «إصابته عبارة عن كدمة بسيطة».

ومن جهته اعتبر البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني للوصل، أن فريقه نجح في الحد من حجم الخسارة بغلق منطقة الدفاع في الشوط الثاني ما أدى إلى منع شباب الأهلي من تسجيل أهداف أخرى.

وأكد المدرب الذي جدد معه النادي مؤخراً حتى 2023 أنه سيواصل العمل من أجل تطوير أداء الفريق ليظهر بصورة أفضل الموسم المقبل مضيفاً: «تأثرنا بطرد عبد الرحمن صالح، في الدقيقة 40 وهذا اضطررنا إلى تعديل التكتيك في الشوط الثاني، ولعبناه بتنظيم تكتيكي أفضل ما منع استقبال أهداف أخرى».