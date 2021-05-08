شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تهدي رحلة لدبي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قررت طيران الإمارات الراعي لأعرق بطولة في إنجلترا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الاحتفال بعودة أكبر عدد من المشجعين للمدرجات منذ بدء جائحة كورونا من خلال التعاون مع صحيفة ديلي ميل في طرح قرعة للفوز ب25 تذكرة مزدوجة.

وستدعو طيران الإمارات المشجعين الفائزين لحضور النهائي يوم السبت المقبل بين تشيلسي وليستر سيتي على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن وسيفوز أحدهم برحلة لدبي فور تخفيف قيود السفر في بريطانيا.

ويستعد ملعب ويمبلي لاستقبال 21 ألف مشجع ليكونوا جزءاً من تاريخ الرياضة في أشهر مباراة في إنجلترا لكن الفائز بالتذكرة المحظوظة سيحصل على رحلة لشخصين وإقامة في فندق جميرا القصر بمدينة دبي.

وفي سياق متصل، حصل مالك نادي ليستر سيتي أيوات سرفيادانابارابها على موافقة للسفر من تايلند وحضور النهائي، ولم يتمكن المالك الذي يشتهر باسم «كون توب» من مشاهدة فريقه يلعب هذا الموسم بسبب قيود كورونا لكنه استوفى الشروط ويأمل أن يكون حاضراً لمشاهدة فريقه وهو يحصد أول كأس اتحاد في تاريخه الممتد عبر 137 عاماً. وتميل الترشيحات لحصد تشيلسي اللقب خصوصاً بعد الأداء الباهت لفريق المدرب رودجرز في مباراة الخسارة أمام نيوكاسل.

في المقابل، لم ترد تقارير عن حضور مالك تشيلسي الروسي رومان أبراموفيتش المباراة لكن كشف تقرير عن تقاسم لاعبي تشيلسي مكافأة مليون استرليني في حال الفوز بكأس الاتحاد أما الجائزة المالية الأكبر فستكون نصف مليون استرليني لكل لاعب في حال الفوز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في ال29 من الشهر الجاري.

وحصل تشيلسي على مكافأة 5 ملايين استرليني نظير صعوده لنهائي أوروبا لثالث مرة في تاريخه وسيحصل على 5 ملايين أخرى في حال فوزه على سيتي.

وسيحصل الفائز بلقب أوروبا على 100 مليون استرليني وعوائد البث التلفزيوني (16.5 مليون استرليني) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.