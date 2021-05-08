محامي السعيد: الأولمبية والتسوية ليسا جهة اختصاص في قضيتنا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أشرف عبد العزيز محامي اللاعب عبد الله السعيد، أن اللجنة الأولمبية المصري ومركز التسوية والتحكيم التابع لها ليسا جهة اختصاص في قضية موكله مع النادي الأهلي.

وأشار عبد العزيز في تصريحات صحفية، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي أزمة أو نزاع بشأن العقد المتنازع عليه.

وقال عبد العزيز: "هذه هي لوائح كرة القدم، كذلك فإن العقد نص صراحة في بنده الثامن على اتفاق جميع الأطراف على اللجوء إلى فيفا في حالة وجود أي خلاف أو نزاع".

وأكمل: "فيفا فقط هو المختص بالفصل في هذا النزاع وهو من سيتخذ القرار المناسب وفقًا للقواعد والقوانين وقراراته نهائية".

وأوضح: "المعضلة الرئيسية في هذا الملف هو البند الرابع والذي ينص على عدم بيع أهلى جدة السعودي لعبد الله أو إعارته إلى أي فريق داخل مصر لمدة ثلاثة مواسم منذ توقيع العقد".

وأضاف: "عبد الله فسخ تعاقده مع أهلي جدة ثم انتقل إلى بيراميدز، ولذلك فليس هناك خرق للعقد المبرم مع الأهلي المصري، فهو لم يتم بيعه أو إعارته ولكنه انتقل انتقالًا حرًا".

واختتم: "الأهلي المصري لا يحق له طلب أي شروط جزائية من أهلي جدة أو عبد الله، هذا ما أقره فيفا يوم 17 أبريل 2020 في حكم نهائي غير قابل للاستئناف أو الطعن أو تقديم شكوى لأي جهة أخرى".