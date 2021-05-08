بالفيديو.. مصطفى محمد يغادر مواجهة بشكتاش باكيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق جالاتا سراي فوزا كبيرا على ضيفه بشكتاش بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الأسبوع الـ40 من مسابقة الدوري التركي.

لم يبدأ مصطفى محمد المباراة بشكل أساسي، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة الـ63، لكنه تعرض لإصابة قوية في القدم مع نهاية المباراة، اضطر على إثرها لمغادرة الملعب باكيًا على "نقالة".

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 78 نقطة ليقترب بفارق نقطة عن فنربخشة صاحب المركز الثاني، ويقلص الفارق مع بشكتاش المتصدر، الذي تجمد رصيده عند 81 نقطة.

وتقدم جالطة سراي بهدف سجله ريان بابل في الدقيقة 11 ثم أدرك رشيد غزال التعادل لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وأحرز رادميل فالكاو الهدف الثاني لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 45، ثم تكفل أردا توران بالهدف الثالث في الدقيقة 77.