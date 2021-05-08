كارتيرون يكشف أسباب الدخول في معسكر مبكر قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
كشف المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، سبب انتظام فريقه في معسكر قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي.
وقال كارتيرون، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك:"قراري ليتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وسنرتب مواعيد نوم اللاعبين ونركز على تغذية اللاعبين قبل المباراة ليكونوا في أفضل حالة استعدادًا للقمة".
وأتم المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، تصريحاته بالتشديد على أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في ظل أهمية المباراة.
ويواصل الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم السبت بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.