بايرن يحتفل بلقب البوندسليجا بستة أهداف في مرمي جلادباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

احتفل نادي بايرن ميونخ بإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم عبر فوز الكاسح على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 6 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وقبل ساعات قليلة فاز بايرن رسميا بلقب البوندسليجا للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزج 3 /2.

وفي مباريات أخرى حقق هوفنهايم فوزا كبيرا على ضيفه شالكه 4 /2 كما فاز فولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 3 /صفر وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، لم يرتكن بايرن ميونخ للراحة بعد فوزه رسميا باللقب ، بل فرض الفريق هيمنته على المواجهة أمام جلادباخ منذ البداية وحتى النهاية.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البولندي العائد من الإصابة روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 39 هدفا في الموسم الحالي ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحدة من البوندسليجا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971 /1972.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 34.

وأحرز كينجسلي كومان الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 44 ثم نال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 66 بتسجيله الهدف الثالث له والخامس لبايرن من ضربة جزاء قبل أن يختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

وأنهى بايرن ميونخ المباراة بعشرة لاعبين لطرد نيانزو كواسي في الدقيقة 75.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق عشر نقاط عن لايبزج الوصيف وتوقف رصيد جلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين حيث جاء لقبه الأول في عام 1932 ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليجا في موسم 1963 /1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليجا تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق في 2013.

وتضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي أيضا ، الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم دورتموند بهدف مبكر عن طريق القائد ماركو ريوس في الدقيقة السابعة.

وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف الإنجليزي الصاعد جادون سانشو ثاني أهداف دورتموند.

لكن لايبزج لم يستسلم ورد بهدفين دونهما، لوكاس كلوسترمان وداني أولمو في الدقيقتين 63 و77.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة تقمص سانشو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند.

وتقدم دورتموند للمركز الرابع مؤقتا وهو أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا رافعا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين عن انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الخامس والذي يلاقي ضيفه ماينز غدا الأحد.

أما لايبزج فتوقف رصيده عند 64 نقطة في المركز الثاني بعد أن ضمن الفريق بالفعل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام ضيفه شالكه إلى فوز برباعية.

وتقدم شالكه بهدفين حملا توقيع مارك ألكسندر أوث وشكودرن موستافي في الدقيقتين 12 و42.

وفي الشوط الثاني أحرز هوفنهايم أهدافه الأربعة عن طريق اندريج كراماريتش وكيفين أكبوجوما وكريستوف بومجارتنر وايلاس بيبو في الدقائق 48 و52 و60 و64.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، فاز فولفسبورج على ضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد.

وتقمص المهاجم الكرواتي الشاب جوسيب بريكالو دور البطولة بتسجيله الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 12 و63 و90.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 60 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد يونيون برلين عند 46 نقطة في المركز الثامن.