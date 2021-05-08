بالفيديو.. ميندي يتصدى لـ"بانينكا" أجويرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصدى السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي لركلة جزاء في مواجهة مانشستر سيتي المقامة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدى ميندي لركلة الجزاء التي سددها الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في منتصف المرمى على طريقة بانينكا بعد مرور 45 دقيقة من عمر اللقاء.

وباتت هذه ركلة الجزاء الرابعة المهدرة لمانشستر سيتي هذا الموسم، بعد كل من كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان ورحيم ستيرلنج، ليصبح أجويرو اللاعب الرابع الذي يهدر ركلة جزاء.