ليفاندوفسكي يسجل هدفا رائعا ضمن هاتريك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بايرن ميونيخ لفوز كاسح على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-0 اليوم السبت في المرحلة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.

عاد ليفاندوفسكي من الإصابة وسجل الهدف الأول والثاني والخامس لفريقه في الدقائق 2، 34 و66 من عمر اللقاء.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 39 هدفا في الموسم الحالي ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من البوندسليجا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971/1972.

ويحتاج النجم البولندي إلى هدفين في مباراتين من أجل تحطيم إنجاز مولر والانفراد بالرقم القياسي ليصبح صاحب أكبر عدد أهداف في موسم واحد للدوري الألماني.

وأحرز صاحب الـ32 عاما هدفه الثاني بطريقة رائعة بعدما استغل عرضية زميله توماس مولر ليودع الكرة بمقصية جميلة داخل شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، وهو الهدف الذي دون به بصمته الـ200 مع بايرن ميونيخ في البوندسليجا.