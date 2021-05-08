مباشر الدوري الإنجليزي.. ليفربول 1-0 ساوثامبتون.. صلاح يصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وساوثامبتون في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لاستعادة الانتصارات مجددًا بعد التعادل في آخر جولتين أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-1).

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

في المقابل، يتواجد فريق ساوثامبتون بالترتيب السادس عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - نثايل فيليبس - رايس ويليامز - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

تفاصيل المباراة:

أولى فرص ليفربول كانت في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى قائم مرمى ساوثامبتون لتظل النتيجة سلبية.

صلاح أهدر فرصة هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 18 بتمريرة رائعة من ماني تجعل صلاح ينفرد بالمرمى إلا أن حارس ساوثامبتون فوستر يتألق ويبعد الكرة لركنية.

فيليبس مدافع ليفربول في الدقيقة 19 كاد أن يسجل هدف ليفربول الأول من كرة رأسية تمر بجوار القائم.

ثلاث هجمات متتالية من ليفربول الأول عن طريق جوتا في الدقيقة 24 لكن فوستر يتألق ويحول الكرة لركنية ثم محمد صلاح وحارس ساوثامبتون يتألق أيضًا ويبعد الكرة لركنية.

أما الكرة الثالثة كانت في الدقيقة 25 عن طريق فينالدوم من كرة رأسية رائعة ترتطم في العارضة لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 30 شهدت أخطر فرص المباراة لصالح ساوثامبتون عن طريق انفراد من أدامز لاعب الفريق الضيف لكن أليسون حارس ليفربول يتألق ويتصدى للفرصة.

جوووووووووووول عرضية من صلاح في الدقيقة 31 تصل لرأس ماني الذي يحول الكرة لهدف لصالح ليفربول ليتقدم "الريدز" بهدف دون رد.

صلاح يهدر فرصة انفراد بعد كرة رائعة من جوتا لكن مو يفشل في استغلال الفرصة بعدكا فضّل المرور من حارس سوثامبتون لكن دفاع يتدخل بعد تسديدة صلاح في الدقيقة 35.

جوتا في الدقيقة 49 كاد أن يسجل هدف ليفربول الثاني بتسديدة من داخل ضربة جزاء تجد حارس ساوثامبتون يقف في المكان المناسب ويحول الكرة لركنية.

ساوثامبتون حاول تهديد مرمى ليفربول عن طريق البديل إبراهيما ديالو في الدقيقة 70 لكن أليسون بيكر يتألق ويبعد الكرة لركنية.

خطأ من أليسون بيكر في الدقيقة 76 كاد سيهدي به ساوثهامبتون التعادل بعدما مرر الكرة لأدامز لكن الأخير يفشل في استغلال الفرصة وتظل النتيجة (1-0) لليفر.

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