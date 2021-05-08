محامي السعيد لمصراوي: ننتظر حيثيات حكم مركز التسوية لدراسته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال أشرف عبدالعزيز، محامي لاعب بيراميدز، عبدالله السعيد، إن موكله لم يتم إخطاره بأي شيء رسمي من قبل مركز التسوية والتحكيم بخصوص العقوبة الموقعة عليه لصالح الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أن الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم ألزمت عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأسبق واللاعب الحالي لفريق بيراميدز، بأداء مبلغ 2 مليون دولار أمريكي إلى النادي الأحمر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف محامي اللاعب عبدالله السعيد، في تصريحات خاصة لمصراوي:"لم يتم استدعاء اللاعب بعد من جانب مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية ولم يُعلن بعد عن قرار العقوبة وننتظر حيثيات الحكم لدراسته".

وأتم محامي عبدالله السعيد تصريحاته بإنه سيجلس مع موكله خلال اليومين المقبلين لمعرفة حيثية الحكم حال صدوره ودراسة الخطوات التالية له، مضيفاً:"كان من المفترض أن يُحدد مركز التسوية والتحكيم جلسة لعبدالله للاستماع له ولمحاميه ولكن هذا لم يحدث".