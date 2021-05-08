يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر فى كأس الرابطة، ضمن إحدي مباريات اليوم السبت 8 مايو 2021، فى ثمن نهائي البطولة.

سيكون الديربي العاصمى المثير بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر، المقرر بملعب عمر حمادي، قمة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة المحترفة.

ويأتي اللقاء رقم 110 بين الناديين العاصمين في كل المنافسات،في ظرف يتميز بحسن النتائج في البطولة، مما جعلهما يعودان من جديد للعب الأدوار الأولى.

وكانت المولودية قد سجلت ثلاثة انتصارات متتالية منها اثنتان تحت إشراف المدرب العائد، نبيل نغيز، كما يبقي الاتحاد من جهته في سلسلة ناجحة بخمس مباريات دون هزيمة، مما يوحي بأن الموعد المتجدد سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات.

ولم يلتق الناديان سوى مرة واحدة في كأس الرابطة، و ذلك خلال الدور الأول لموسم 99-2000، حيث عاد الفوز آنذاك للمولودية بنتيجة (1-0) بهدف للاعب فضيل دوب فى الدقيقة 61.

وكانت الدفعة الأولى للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة التي جرت يوم 30 أبريل، عرفت تأهل كل من مولودية وهران، اتحاد بسكرة و أولمبي المدية، المتأهلة علي حساب سريع غليزان، نادي بارادو و اتحاد بلعباس.

للتذكير، فإن كأس الرابطة المخصصة و بصورة استثنائية لأندية الرابطة الأولى، أعيد بعثها هذا الموسم، لتعويض كأس الجزائر الملغاة.

بث مباشر اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر

تنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر فى تمام الساعة 23:30 بتوقيت مصر، 00:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر فى كأس الرابطة على القناة الرياضية الجزائرية.

اتحاد العاصمة (-) مولودية الجزائر

كأس الرابطة (ثمن النهائي)

ملعب عمر حمادي

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