باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي يصرفان النظر عن الانتقال للاهلي!

صرف ثنائي الإسماعيلي “باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي” النظر عن الانتقال للاهلي في الميركاتو الصيفي 2021، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الدراويش.

وترددت أنباء عن إبداء باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي رغبتهما في الانتقال إلى الأهلي خهلال الميركاتو الصيفي المقبل، لإنهاء معاناتهما مع التخبط الإداري والفني للإسماعيلي، والذي بات ضمن الأندية المتنافسة على البقاء.

لكن المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، علاء وحيد، نفى تلك الأخبار خلال حديث خص به إذاعة الشباب والرياضة.

وقال علاء وحيد “نية باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي تتجه نحو تمثيل منتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي للفت أنظار وكلاء اللاعبين، على أمل تحقيق حلم الاحتراف الخارجي”.

وأضاف “كل تركيزهما في الوقت الراهن هو اللعب بصفة أساسية مع الإسماعيلي وإخراجه من الوضع الذي يعيشه أسفل جدول ترتيب الدوري، وهذا بهدف حجر أماكن أساسية في منتخب مصر الأول والأولمبي”.

وأوضح علاء وحيد أن الإصابات التي تعرض لها باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي خلال الفترة الماضية أثرت على فرصهما مع المنتخب الأول والأولمبي، مشيرًا إلى أن عقودهما مُمتدة مع الإسماعيلي، وانهما لم يُبديا أي رغبة في الرحيل إلى الأهلي على أمل الاحتراف الخارجي.

وكشف مسؤول الإسماعيلي في نهاية حديثه مع إذاعة الشباب والرياضة “عن عدم تلقي إدارة الدراويش لأية عروض رسمية من الأهلي لشراء باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي في الميركاتو الصيفي 2021”، واصفًا الأخبار التي تناولتها بعض المواقع المصرية بـ “الفرقعة الإعلامية من وكلاء اللاعبين فقط لا غير”.