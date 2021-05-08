سترلينج: تعرضنا للظلم أمام تشيلسي!

عبر جناح مانشستر سيتي، رحيم سترلينج عن غضبه من أداء الحكم أنتوني تايلور أثناء قمة مباريات اليوم بين السيتي وتشيلسي على ملعب الأول طيران الاتحاد، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء ثانية لفريقه.

وسقط مانشستر سيتي على ملعبه بنتيجة 2/1 أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت 8 مايو، ليتأجل حسم تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز حتى آخر جولتين من المسابقة، بشرط تمكن منافسه على الصدارة “مانشستر يونايتد” من الفوز في مباراتيه القادمتين.

وقال رحيم سترلينج في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي “نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة في وقت متأخر من المباراة، لكن لا يزال أمامنا عدد قليل من المباريات لنخوضها، وسنبذل فيها قصارى جهدنا من أجل الفوز”.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي سيلعب مباراته المؤجلة مع ليفربول يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري على ملعب أولد ترافورد.

وواصل رحيم “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام تشيلسي اليوم، كانت مباراة صعبة لاحت فيها العديد من الفرص لإنهاء المباراة لصالحنا لكننا عوقبنا لعدم نجاحنا في إنهاء الفرص التي جاءت لنا، وضد فريق مثل تشيلسي إذا أهدرت فيجب أن تستقبل”.

وعن أداء الحكم أنتوني تيلور “كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية بعدما تعرضت للعرقلة داخل منطقة جزاء تشيلسي بفعل التحام قوي مع كورت زوما، لكن تقنية الفار لم تحتسب شيئًا، رغم أن اللقطة كانت في الدقيقة 88”.

وحلل سترلينج اللقطة “لم أستطع تسديد الكرة بشكل صحيح لأن زوما ضربني بركبته في ركبتي من الخلف، لا أعرف كيف لم تحتسب ركلة جزاء، ولماذا لم يقم الحكم بمراجعتها في تقنية الفيديو المساعد، أعتقد أن الفار يتواجد من أجل مساعدة الحكم الذي قال إنه فحصها ولم تكن ركلة جزاء، لكنني أراها ركلة جزاء أكيدة”.

وكان مانشستر سيتي قد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أثناء تقدمه بهدف لرحيم سترلينج، إلا أن الهداف التاريخي للفريق “سيرخيو أجويرو” أهدرها بشكل غريب، عندما قرر تسديدها على طريقة الأسطورة أنتونين بانينكا.