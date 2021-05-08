الدوري الانجليزي | نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي «زياش يُعاقب أجويرو»

تعرف على نتيجة وأحداث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

حصد تشيلسي ثلاث نقاط هامة للغاية في صراعه مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد على احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتحقيق الفوز في مباراة القدمة أمام مانشستر سيتي على ملعب “طيران الاتحاد” بنتيجة 2/1 بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف في الشوط الأول.

وتقدم سترلينج لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 44 حين تابع كرة هربت من أمام سيرخيو أجويرو داخل منطقة الجزاء كان الأرجنتيني قد تسلمها من جابريل جيسوس.

وبعد ثلاث دقائق، تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء مثيرة للجدل بحجة تعرض جابريل جيسوس لعرقلة من جيلمور، لكن سيرخيو أجويرو لم يستغل الموقف للقضاء على تشيلسي، وتأكيد التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وسدد أجويرو ركلة الجزاء باستهتار كبير على طريقة أنتونين بانينكا ليلتقطها الحارس السنغالي إدوار ميندي بكل سهولة، ليطلق الحكم أنتوني تايلور صافرة نهاية الشوط الأول بعد تلك اللقطة.

وعاقب صانع الألعاب الدولي المغربي ونجم وسط تشيلسي “حكيم زياش” الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي على الاستهتار الذي لعب به ركلة الجزاء التي تحصل عليها جابريل جيسوس أثناء تقدم السيتي بهدف نظيف.

وسجل حكيم زياش هدف التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى فور تسلمه لكرة عرضية على خط الـ 18 من الظهير الأيمن الدولي الإسباني “سيزار أثبيلكويتا”.

وحاول المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا تحسين أداء خط الوسط والهجوم بإشراك فيل فودين وجوندوجان بدلاً من أجويرو وفيران توريس، ردًا منه على نزول جورجينيو في خط وسط تشيلسي بدلاً من نجولو كانتي.

ورغم التعديلات التي أجراها جوارديولا، وآخرها نزول زينشينكو بدلاً من بينجامين ميندي على الرواق الأيسر، تلقت شباك السيتي لهدف أبيض في الدقيقة 81، سجله هودسون أودوي، إلا أن تقنية الفيديو المساعد (فار) ألغته بداعي التسلل.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه السيتي أن خصمه ارتضى بالتعادل، تلقت شباك حارسه إيدرسون مورايش للهدف الثاني في الدقيقة 92 عن طريق تسديدة ذكية للظهير الأيسر الإسباني “ماركوس ألونسو” بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من تيمو فيرنر.

ورفع تشيلسي رصيد نقاطه لـ 64 بفارق نقطة عن ليستر سيتي الرابع، وبفارق 6 نقاط عن وست هام يونايتد الخامس، والذي لا تزال لديه مباراة أقل من تشيلسي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج من 35 مباراة برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي لعب 33 مباراة.

وسيتوجب على مانشستر يونايتد تحقيق 6 نقاط من المباراتين القادمتين له للوصول إلى النقطة 73 لإبقاء المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الملعب حتى الجولتين الأخيرتين.