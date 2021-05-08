فيديو | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ في الدوري الالماني «سداسية بافارية مصحوبة باحتفالية»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ لحساب الجولة 32 في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 8-5-2021.

احتفل بايرن ميونخ بلقبه الـ31 على مدار تاريخه في الدوري الالماني والتاسع تواليًا، عقب فوزه على مونشنجلادباخ بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وبهذا الانتصار، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 74 في صدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن لايبزيج الذي خسر أمام بوروسيا دورتموند لحساب الجولة الحالية، في المقابل تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع.

وسجل بايرن ميونخ الهدف الأول في الدقيقة الثانية، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء أطلقها المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي استقرت داخل شباك الحارس يان سومير.

وأحرز توماس مولر الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (23)، بعدما قابل تمريرة جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء، بتسديدة مباشرة، ارتطمت في أحد مدافعي مونشنجلادباخ وتحولت إلى داخل الشباك.

وعاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ والثاني له عند الدقيقة (34)، بعدما قابل عرضية مولر داخل منطقة الجزاء بضربة مقصية رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، شن بايرن ميونخ هجمة مرتدة سريعة أنهاها ليفاندوفسكي بتمريرة جميلة إلى كينجسلي كومان، الذي هيأها لنفسه وأطلق تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك سومير، لينتهي الشوط الأول الفريق البافاري بنتيجة (4-0).

وفي الشوط الثاني، سجل روبيرت ليفاندوفسكي الهاتريك والخامس لفريق بايرن ميونخ، من ضربة جزاء في الدقيقة (66).

وأتى الهدف السادس لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (88)، بعدما مرر سيرج جنابري كرة على طبق من ذهب إلى ساني داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير بسهولة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري على مونشنجلادباخ بسداسية نظيفة.

اهداف بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ

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