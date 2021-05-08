فيديو | مشاهدة اهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي “ألونسو يقتل السيتي ويُبقي على المنافسة”

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35، والتي أقيمت على ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر.

قاد الظهير الاسباني “ماركوس ألونسو” فريقه تشيلسي لقلب تأخره أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف الى فوز 2-1، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل من زمن المباراة، ليُبقي على المنافسة على لقب البريميرليج.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف، جاء الهدف عند الدقيقة 44 بواسطة “رحيم سترلينج” بمتابعة مذهلة لتمريرة جابريل جيسوس التي أفلتها سيرخيو أجويرو بشكل غريب داخل منطقة الجزاء، من مسافة 10 ياردات فقط.

هدف مان سيتي جاء بعد هفوة فادحة من المدافع كريستينسين في التغطية أمام جابريل جيسوس الذي خطف الكرة ومرر العرضية سريعًا نحو أجويرو الذي لم يحسن استلامها لتمر وتجد رحيم الذي سدد مباشرة في الشباك فور هروب الكرة من قدم أجويرو.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الاول إهدار “أجويرو” لركلة جزاء بتسديدة على طريقة بانينكا كانت مكشوفة جدا بالنسبة للحارس إدوار ميندي الذي أمسك بها بكل سهولة بعدما اختار انتظار زاوية التسديد التي سيختارها أجويرو وعدم التحرك قبل التسديد.

وخلال الشوط الثاني استطاع تشيلسي تعديل النتيجة عند الدقيقة 63 عن طريق المغربي “حكيم زياش” بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

لعبة هدف زياش بدأت من سيزار أثبيلكويتا وبعد سلسلة من التمريرات عادت الكرة إلى أثبيلكويتا على اليمين ليمررها نحو زياش على خط ال18، ليتسلم زياش ويسدد كرة قوية على أقصى يسار الحارس إديرسون مورايش.

وفى الوقت القاتل سجل الظهير الإسباني “ماركوس ألونسو” هدف فوز تشيلسي بعد تمريرة من الألماني “تيمو فيرنر”.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة غدا الأحد أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.

وأخفق مانشستر سيتي اليوم في الثأر لهزيمته أمام تشيلسي صفر / 1 في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في 17أبريل الماضي.

ويتجدد اللقاء مجدداً بين مانشستر سيتي وتشيلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

كان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً خارج ملعبه بالجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-صفر، وعلى ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن حقق تشيلسي الفوز أمام فولهام بالجولة الماضية فى الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي قد شهدت فوز الفريق اللندني بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي “حيكم زياش”.

“أجويرو” يُهدر ضربة جزاء