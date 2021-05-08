فيديو | شاهد ملخص مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني «الحظ يعاند الفريقين»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لحساب الجولة 35 في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 8-5-2021.

حسم التعادل السلبي المواجهة المرتقبة بين برشلونة واتلتيكو مدريد، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على ملعب الكامب نو بمدينة كتالونيا.

ولا زال اتلتيكو مدريد في صدارة الترتيب ولكن بشكل مؤقت برصيد 77 نقطة، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة، في المركز الثاني، ليصبح ريال مدريد قريب للغاية من خطف الصدارة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، حال فوزه على إشبيلية غدًا، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة من الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين برشلونة واتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي (0-0)، مع أفضلية واضحة لرجال دييجو سيميوني، حيث استحوذوا على الكرة وصنعوا أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وبادر اتلتيكو مدريد بالهجوم، وصنع أول فرصة عند الدقيقة الثانية، بعدما توغل توماس ليمار من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة تصدى لها شتيجن بسهولة.

وتحصل اتلتيكو مدريد على ضربة حرة مباشرة من على يسار منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة (9)، تولى تنفيذها لويس سواريز، وسددها مباشرة ولكن في المكان الذي تواجد فيه شتيجن الذي ألتقطها دون معاناة.

وأجبر اتلتيكو مدريد على إجراء تبديل اضطراري هو الأول له في الدقيقة (12)، بخروج توماس ليمار الذي عانى من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ودخل مكانه ساؤول نيجويز.

وكاد اتلتيكو مدريد يخطف هدف التقدم في الدقيقة (19)، بعدما توغل كاراسكو داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار، وأرسل عرضية أرضية قابلها كوريا بتسديدة وضع لها لينجليه قدمه في اللحظة الأخيرة لتخرج إلى الركنية.

وسيطر الحذر على اداء الفريقين بعد ذلك، وأجرى برشلونة تبديلًا أضطراريًا في الدقيقة (31)، بخروج سيرجيو بوسكيتس الذي أصيب على مستوى الوجه، ودخل الشاب إلياكس موريبا.

وضغط اتلتيكو مدريد بقوة على برشلونة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وسدد لورينتي كرة من داخل منطقة الجزاء أنقذها تير شتيجن بتصدٍ رائع في الدقيقة (32).

وبعدها بدقيقة واحدة، حاول لويس سواريز مباغتة شتيجن بتسديدة من زاوية صعبة، ولكن الحارس الألماني أبعدها بقدمه على طريقة حراس كرة اليد.

واقتحم يانيك كاراسكو منطقة جزاء برشلونة للمرة الثالثة من الجهة اليسرى في الدقيقة (36)، ومرر كرة أبعدها شتيجن على مرتين بصعوبة من أمام لويس سواريز.

وظهر برشلونة هجوميًا في الدقيقة (40)، بعدما تلاعب ليونيل ميسي بمدافعي اتلتيكو مدريد قبل ان يسدد كرة أبعدها يان أوبلاك بأطراف أصابعة إلى الركنية.

وواصل اتلتيكو مدريد مسلسل إهدار الفرص السهلة، وهذه المرة عن طريق كاراسكو الذي انفرد بالمرمى من الجهة اليسرى ولكنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة ليبعدها دفاع برشلونة عند الدقيقة (43).

الشوط الثاني

وتبدلت الأمور في بداية الشوط الثاني، حيث سيطر برشلونة على الكرة، وتراجع اتلتيكو مدريد بشكل مبالغ إلى مناطقه الدفاعية.

وأرسل سيرجينو ديست عرضيتين من الجهة اليمنى في الدقيقتين (48)، و(60)، ولكن لم تجد ميسي أو جريزمان الذي وصل متأخرًا في الهجمتين.

وكاد إلياكس موريبا يخطف هدف التقدم الأول لفريق برشلونة في الدقيقة (61)، لولا تدخل ماريو هيرموسو الذي أبعد تسديدة لاعب الوسط الشاب في اللحظة الأخيرة لتخرج إلى الركنية.

وفي الدقيقة (66) تحصل برشلونة على ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء اتلتيكو مدريد، تولى تنفيذها ميسي وسدد كرة خادعة في المرمى تصدى لها يان أوبلاك ببراعة.

وسجل رونالدو أراخو هدفًا لفريق برشلونة في الدقيقة (69)، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المدافع الأوروجوياني.

ورد اتلتيكو مدريد بفرصة خطيرة عن طريق يانيك كاراسكو الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة (71)، ولكنه أضاع الكرة بسذاجة بعدما حاول مراوغة جيرارد بيكيه.

وأهدر عثمان ديمبيلي فرصة خطف الثلاث نقاط لصالح برشلونة في الدقيقة (84)، بعدما وصلته عرضية مثالية من جوردي ألبا في مواجهة المرمى، أطاح بها فوق المرمى بغرابة شديدة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين تحصل ميسي على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، تولى تنفيذها بنفسه وسدد كرة جاورت القائم ببضعة سنتيمترات.

ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطيرة تذكر، لتنتهي المباراة بين برشلونة واتلتيكو مدريد بنتيجة (0-0)، وبالتالي أصبح ريال مدريد أقرب إلى الصدارة أكثر من أي وقت مضى، حال تحقيقه الانتصار على إشبيلية غدًا.

ملخص برشلونة واتلتيكو مدريد

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