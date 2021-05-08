الامارات | بايرن ميونخ يحتفل بلقب البوندسليغا باكتساح جلادباخ بنصف دستة أهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحتفل بلقب البوندسليغا باكتساح جلادباخ بنصف دستة أهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي بايرن ميونخ بإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم عبر فوز الكاسح على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 6 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وقبل ساعات قليلة فاز بايرن رسميا بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزج 3 /2.

وفي مباريات أخرى حقق هوفنهايم فوزا كبيرا على ضيفه شالكه 4 /2 كما فاز فولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 3 /صفر وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، لم يرتكن بايرن ميونخ للراحة بعد فوزه رسميا باللقب ، بل فرض الفريق هيمنته على المواجهة أمام جلادباخ منذ البداية وحتى النهاية.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البولندي العائد من الإصابة روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 39 هدفا في الموسم الحالي ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحدة من البوندسليجا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971 /1972.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 34.

وأحرز كينجسلي كومان الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 44 ثم نال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 66 بتسجيله الهدف الثالث له والخامس لبايرن من ضربة جزاء قبل أن يختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

وأنهى بايرن ميونخ المباراة بعشرة لاعبين لطرد نيانزو كواسي في الدقيقة 75.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق عشر نقاط عن لايبزج الوصيف وتوقف رصيد جلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع.

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