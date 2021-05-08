اخبار الرياضه

مشاهدة ليفربول ضد ساوثهامبتون .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول)

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ضد ساوثهامبتون .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامبتون اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: أرنولد- فيليبس- ويليامز- روبرتسون

الوسط: فابينهو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فيرمينو- شامبرلين- جونز- تسيميكاس- شاكيري

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا