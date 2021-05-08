شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ليفربول ضد ساوثهامبتون .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامبتون اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: اليسون الدفاع: أرنولد- فيليبس- ويليامز- روبرتسون الوسط: فابينهو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فيرمينو- شامبرلين- جونز- تسيميكاس- شاكيري أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة