شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة انبي، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحى وصبحى سليمان وعمرو خليل

خط الدفاع: عمرو الميدانى ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح وعمار حمدى ومحمود رزق

خط الوسط: حسام عاشور وعبدالغنى محمد وخالد الغندور وأحمد راشد وأحمد حجى والصباحى ومروان عطيه وأحمد نبيل مانجا وفوزى الحناوى

خط الهجوم: إيمانويل أكوى وروماريو وليامز وعبدالسميع ابراهيم.