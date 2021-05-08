شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: فتح باب الحجز للدراجة الكهربائية مساء اليوم بـ 1900 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً موسعاً للإعلان عن تفاصيل طرح الوزارة للدراجات الكهربائية ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور كل من الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية لتصنيع، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، ولفيف من الإعلاميين.

أقيم المؤتمر بالمدينة الرياضية بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد واحدة من كبري مشروعات وزارة الشباب والرياضة لتقديم حزمة من الخدمات والأنشطة بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متنوعة حسبما أفاد وزير الشباب والرياضة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم طرح عدد 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، وسيتم الحصول عليها من خلال التسجيل والحجز عبر الرابط الإلكتروني الذي تطرحه الوزارة عبر منصاتها الالكترونية في العاشرة مساء اليوم السبت، وذلك مقابل مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً.

وأضاف وزير الرياضة أن الدراجات الكهربائية تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة «دراجتك صحتك»، وضمن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن اسعار الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة الفترة الماضية تراوح أسعارها ما بين 1900 جنيه و2400 جنيه سعر وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار تلك الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.