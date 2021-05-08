شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خماسية سامبدوريا.. إنتر ميلان يحقق 14 انتصار على التوالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوزه على سامبدوريا 5-1 في الجولة 35 من الدورى الايطالى حقق إنتر ميلان أرقام تاريخية أبرزها موقع شبكة «أوبتا» للإحصائيات،، حيث الفريق الايطالى إلى 14 فوزًا متتاليًا على ملعبه في رقم لم يحدث من قبل.

يشار إلى أن إنتر بهذا الفوز، وصل إلى النقطة رقم 85 له بعد 35 مباراة، ونجح في حسم لقب الدوري هذا الموسم قبل نهايته بـ4 جولات، ليرفع بطل الدورى الايطالى رصيده إلى 85 نقطة في صدارة البطولة بينما ظل سامبدوريا تاسعا ورصيده 45 نقطة.

وأدى لاعبو سامبدوريا ممرا شرفيا لنظرائهم في إنتر قبل بداية المواجهة تحية لهم على التتويج بالدوري الذي غاب عن الفريق 11 عاما، وافتتح روبرتو جاليارديني النتيجة للأفاعي في الدقيقة الرابعة ثم عزز زميله أليكيس سانشيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 26 قبل أن يعود الأخير ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعدما أحرز كيتا بالدي للضيوف في الدقيقة 35. وأحرز أندريا بينامونتي الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 62 ثم سجل لاوتارو مارتينيز الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ويلعب إنتر ضد ضيفه روما يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على يوفنتوس يوم السبت. وفي 23 مايو يخوض آخر لقاء في الدوري ضد ضيفه أودينيزي.