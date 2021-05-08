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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه أمام ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: أرنولد - فيليبس - ويليامز - روبرتسون

الوسط: فابينهو - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان - فيرمينو - شامبرلين - جونز - تسيميكاس - شاكيري

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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