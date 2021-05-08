شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه أمام ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: أرنولد - فيليبس - ويليامز - روبرتسون

الوسط: فابينهو - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان - فيرمينو - شامبرلين - جونز - تسيميكاس - شاكيري