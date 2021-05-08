شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يُسقط مانشستر سيتي ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 44، وبعدها احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء سددها أجويرو على طريقة «بانينكا» وتصدى لها ميندي حارس تشيلسي بسهولة لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني دانت السيطرة لفريق تشيلسي وأدرك حكيم زياش التعادل في الدقيقة 63، قبل أن يسجل ماركوس ألونسو الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 2-1.

بهذا الفوز أجل تشيلسي من تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا حيث يحتاج إلى نقطتين فقط من مبارياته المتبقية.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 80 في المركز الأول.