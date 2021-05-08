شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اتحاد بناء الأجسام وأكاديمية «باب العلم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

أعلن اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية عن توقيع تعاون مشترك مع أكاديمية «باب العلم» الإماراتية بهدف تأهيل الكوادر البشرية لدعم النقلة النوعية لرياضة اللياقة البدنية في جميع الجوانب، وذلك بإقامة دورات تدريبية تخصصية في اللياقة البدنية وأساليب ممارستها وستكون متاحة لجميع الرياضيين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وجعفر حسين اشكناني المدير التنفيذي لأكاديمية «باب العلم» وعبدالله جمال عبدالله رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل الكواد التدريبية وفقاً للمعايير المعتمدة لمنح التصنيف اللازم لمزاولة العمل التدريبي في مجال اللياقة البدنية ، وبحث الجانبان وضع إطار عام يحدد آليات التعاون ويعزز العمل الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي يمكن أن تحقق تعاوناً مثمراً في مختلف المجالات.

وأوضح محمد المري الأمين العام للاتحاد أن مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي يتطلع الى التعاون مع جميع الجهات التي تساهم في تطور بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة، وقال إن الاتحاد يتطلع لعقد شراكات رياضية متعددة بما يساهم في المزيد من التطوير الرياضي.