الامارات | دورتموند يهدي بايرن ميونخ لقب البوندسليغا

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يهدي بايرن ميونخ لقب البوندسليغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديدة مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزج 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وحقق هوفنهايم فوزا كبيرا على ضيفه شالكه 4 /2 كما فاز فولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 3 /صفر وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبيا.

بايرن الذي يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم يتصدر البوندسليجا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج قبل جولتين على نهاية الموسم.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين حيث جاء لقبه الأول في عام 1932 ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليجا في موسم 1963 /1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليغا تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق في 2013.

وتضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي أيضا ، الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.

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