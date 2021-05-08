الامارات | تعادل برشلونة وأتليتيكو يمنح ريال أفضلية في سباق اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل برشلونة وأتليتيكو يمنح ريال أفضلية في سباق اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح السباق إلى لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مفتوحا على مصراعيه بعد تعادل برشلونة وأتليتيكو مدريد بدون أهداف في كامب نو اليوم السبت.

ويعني التعادل أن ريال مدريد صاحب المركز الثالث سيصعد للصدارة اذا هزم اشبيلية رابع الترتيب غدا الأحد بالتساوي مع أتليتيكو برصيد 77 نقطة لكن ريال سيتفوق في المواجهات المباشرة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وتقدم برشلونة للمركز الثاني ولديه 75 نقطة.

وقال جيرار بيكي مدافع برشلونة "لا تزال الأوراق مختلطة والدوري مفتوح. ثلاث مباريات عدد كبير حتى اذا كنا نعرف أن مصيرنا ليس بأيدينا".

وأضاف "أي شيء قد يحدث وأود أن أعرف إن كان يوجد فريق آخر في المسابقة فاز بأربع مباريات متتالية. هذا شيء فعلناه نحن فقط.

"اذا فزنا بالمباريات الثلاث المتبقية اعتقد أننا سنتوج باللقب. سنقاتل حتى النهاية حتى اذا لم نحقق ما كنا نحتاجه".

كان الزوار الطرف الأفضل في الشوط الأول وتدخل حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن عدة مرات للحفاظ على نظافة شباكه.

وبدا أن أنخيل كوريا مهاجم أتليتيكو سيسجل قبل أن يعطله كليمو لينجليه قبل النهاية بينما أهدر فيليبي مدافع أتليتيكو أخطر فرصة في اللقاء على الأرجح قبل نهاية الشوط الأول حين سدد فوق المرمى من مسافة قريبة بعد تنفيذ جيد لركلة ركنية.

وأتيحت أخطر فرصة لبرشلونة بمهارة رائعة من المهاجم ليونيل ميسي حين توغل وسط خمسة لاعبين لكن الحارس يان أوبلاك تصدى لتسديدته بشكل مبهر.

وألغي هدف مدافع برشلونة البديل رونالد أراوخو بداعي التسلل بعد الاستراحة عندما تحسن الفريق القطالوني لكن فشل الفريقان في الوصول للشباك ليحصل ريال مدريد على أفضلية في الموسم المتقلب.

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