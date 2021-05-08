شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى مشغول بمواجهتي الزمالك وصن داونز المصيرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم انشغاله بمباراة القمة أمام الزمالك المقررة الاثنين المقبل إلا أن بيتسو موسيمانى بدأ مبكرا في التحضير للمواجة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقررة يوم 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث حصل مدرب الاهلي على تسجيلات لمباريات الفريق الجنوب إفريقي الأخيرة لمشاهدتها عقب لقاء القمة للتعرف على كل تفاصيل المنافس والوقوف على طريقة اللعب التي ينتهجها الفريق الذي سبق وأن أشرف على تدريبه موسيمانى قبل تسلم مهمتة مع الأهلى حيث يدرك مدرب الأهلى أهمية المباراة التي تعتبر فارقه في علاقتة مع القلعة الحمراء.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حددت موعد مباراتي الذهاب والإياب لمواجهتي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2020- 2021، بعد أن أوقعتهما القرعة في صدام متكرر وجهاً لوجه، حيث تقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء السبت 15 مايو على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يديرها تحكيمياً السنغالي ماجيت ندياي، على أن تقام مباراة العودة في الثالثة عصر السبت 22 مايو بصافرة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.