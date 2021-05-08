شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يفتتح تحليل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد برسالة لـ«القدس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إلى أهالي مدينة القدس وفلسطين، وذلك خلال الاستوديو التحليلي لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بانتهاكات تجاه المصلين بالمسجد الأقصى والتهجير القسرى لعائلات فلسطينية من منازلهم في حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية، ما يمثل انتهاكاً للقرارات الأممية والقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني.

وبدأ أبوتريكة تحليله بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بتقديم التحية لأهالي فلسطين، قائلًا: «تحية كبيرة لأهالينا في القدس وفلسطين ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم ويعين من أعانهم ويخذل من خذلهم.. هما محتاجين الدعاء واحنا أيضا محتاجين الدعاء لهم لانهم أطهر وأشرف هم شرف الأمة.. ربنا ينصرهم على الاحتلال».

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا «كامب نو».

وبهذا التعادل يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، كما يرفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك أصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: