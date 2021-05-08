شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر من تكرار أزمة أهداف الدقائق الأخيرة قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبيه من تكرار أزمة الأهداف القاتلة التي تسكن شباك الفريق خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، وهى الأزمة التي باتت تؤرق الجهاز الفنى قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك المقررة الإثنين المقبل.

وشدد موسيمانى على اللاعبين بضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة في كل مباراة يخوضها الأهلى لتجنب استقبال الأهداف في الوقت القاتل، وشدد على أنه سيضطر بمعاقبة المقصرين في حالة عدم الالتزام وتكرار نفس الأخطاء في الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلى تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعداد للقمة ويدخل بعدها معسكرا مغلقا بأحد الفنادق وينتظر أن يسبق المران جلسة للمدرب مع اللاعبين لإطلاعهم على برنامج الأعداد للقمة وشرح سلبيات وإيجابيات الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد استقبل هدفين في مباراة سموحة فخسر بهدفين لهدف ثم تعادل مع الجونة بهدف لمثله، حيث اهتزت شباكه في اللحظات الأخيرة قبل أن يخسر من غزل المحلة بهدف نظيف، ورغم أنه فاز على الاتحاد السكندري أول أمس، الخميس، إلا أن شباكه تلقت هدفاً في الدقائق الأخيرة.