شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يضم 22 لاعبًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام غداً الأحد في التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد جهاز الرياضة.

وضمت القائمة 22 لاعباً كالتالي:-

عمرو شعبان، ومحمود رضا، ومحمد عبدالقادر، ومحمد سامي، وجلال العقدة، ومحمد غلوش، وخالد كساب، وهشام نبوي، وخالد الأخميمي، وخالد لطفي، ويحيي حامد، وأحمد الشيخ، ومحمد حمدان، وأحمد عادل، وفتحي مبروك، وإسلام فؤاد، ومعتز محب، وأحمد عيد، وبدر موسي، وعبده يحيي، ومحمود علاء، وأحمد الندري.