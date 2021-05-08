شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. تعادل مخيب وهدية لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد متصدر الترتيب، أتلتيكو مدريد، في مباراة ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني «لا ليجا».

ودخل برشلونة هذه المباراة بشعار الفوز فقط، للحفاظ على آمل تحقيق لقب الدوري، لكن الضيوف قدموا مباراة كبيرة على الجانب الدفاعي وحرموا أصحاب الأرض من أي فرص تهديفية محققة.

رجل المباراة:

السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد 7 تصديات ناجحة من حارس الضيوف، 5 منها نتيجة تسديدات من داخل منطقة جزائه.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

أتلتيكو مدريد استمر في مقدمة الترتيب برصيد 77 نقطة، لكن الفريق أصبح مهدد بخسارة قمة الترتيب للجار والغريم، ريال مدريد، إذا حقق الميرنجي (74 نقطة) الفوز غدًا على إشبيلية في مواجهة صعبة تمامًا للفريق المدريدي.

برشلونة ارتقى مؤقتًا للمركز الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق نقطتين عن الصدارة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أتلتيكو مدريد حافظوا على نظافة شباكهم في مرحلتي الذهاب والإياب ضد برشلونة للمرة الأولى منذ موسم 1989/1990.

- برشلونة خسر مباراة واحدة فقط من بين آخر 22 مباراة لعبها ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

- يان أوبلاك حافظ على نظافة شباكه في 123 مباراة من بين 225 مباراة لعبها في لا ليجا (54.66%).