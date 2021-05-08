شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ«26» من دوري الخليج العربي في العاشرة مساء الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تحديد الساعة العاشرة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لانطلاق جميع مباريات الجولة الـ 26 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، التي تخطف الأنظار، لتحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب، بعدما انحصرت المنافسة بين الجزيرة وبني ياس؛ حيث قررت الرابطة إقامة حفل التتويج في ملعب الفريق الفائز باللقب.

وأكدت الرابطة حرصها على أن تنطلق جميع المباريات بتوقيت واحد، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل استمرار المنافسة بين الفرق على القمة والقاع، واستمرار الصراع على الفوز باللقب من ناحية، وعلى مقاعد الهبوط من ناحية أخرى.