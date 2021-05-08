شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل لمهرجان دلما الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الأحد، باب التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام في نسخته الرابعة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المهرجان إلى أكثر من 120 محملاً، بزيادة عن النسخ الثلاث الماضية، حيث كان النادي فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم 29 إبريل الماضي.

ويعد سباق دلما هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً حيث تبلغ المسافة الكلية له 80 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز، إذ يبلغ إجمالي جوائز المهرجان 25 مليون درهم.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت: «النادي سيعقد اجتماعات تنويرية لعموم النواخذة والمشاركين المسجلين لشرح آليات التنظيم ومسار السباق بما يشمل الانطلاقة والختام»، مشدداً على أن النادي واللجنة المنظمة لن يتهاونا بأي شكل من الأشكال في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، معرباً عن ثقته التامة في التزام الجميع بكافة الشروط.