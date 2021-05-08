شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر العين لألعاب قوى أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ختام معسكر العين لألعاب القوى نتائج مميزة في المراحل الأخيرة حيث تم الانتهاء من التقييم والاختبارات البدنية والصحية لجميع اللاعبين وكذلك الوقوف على آخر الأرقام المستهدفة، وذلك استعداداً للبطولات المقبلة، وانتقل المشاركون في معسكر العين إلى مدينة دبي حيث تم استكمال فعاليات وأنشطة الإعداد البدني والفني واختبارات اللاعبين التي أقيمت بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وثمّن ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية في البداية الجهود المبذولة من قيادات اللجنة البارالمبية وعلى رأسهم محمد الهاملي رئيس اللجنة الذي سخر كل إمكانات اللجنة لتذليل جميع الصعوبات ومواجهة التحديات للوصول إلى أفضل نتيجة من خلال معسكر العين.

وعن الخطوات القادمة أوضح أن المرحلة القادمة سيبدأ فيها عمل الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان على صحة جميع الرياضيين المشاركين في معسكر العين، بالإضافة إلى تدارك أية عوارض صحية إن وُجدت قبل وقت كافٍ من بدء المرحلة الثانية من التحضيرات العامة للألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وأعرب الدكتور عبد الرازق أحمد بن رشيد عضو اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم عن سعادته بهذا المعسكر وأوضح أن سريان الاختبارات كان جيداً للغاية وشهد تحسين اللاعبين لأرقامهم ما يعد مؤشراً جيداً لنتائج معسكر العين.

وأضاف أن تعويض بطولة المغرب الملغاة سيكون عبر تكثيف الجهود الذاتية وخلق منافسة داخلية تحدد جدوي مسار الاستعدادات لطوكيو 2021 التي يحدونا كل الأمل لتحقيق الميداليات خلالها.

وقال عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات عن متابعته للاستعدادات الجارية إن الاختبارات التي بدأت تهدف إلي تقييم مستويات اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً، علي أن تكون المرحلة الختامية للاختبارات هي التقييم التفصيلي لحصيلة التدريبات التي تمت خلال معسكر العين، التي سيتم على أساسها تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون إلى المنتخب الوطني.

وأكدت صالحة الريسي إدارية منتخب الإمارات لألعاب القوى نجاح معسكر العين في تحقيق النتائج المرجوة، كما أكدت قوة الاستعدادات لجميع اللاعبين خاصة الفتيات على الرغم من صعوبة الأجواء التي لم تمنعهم من تحقيق الأرقام القياسية.