شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يعزز صدارته للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز فريق القوة الجوية صدارته للدوري العراقي بعد فوزه الصعب على ضيفه نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقدّم الفريقان مباراة جيدة تبادلا فيها الهجمات، وكانت هجمات الجوية هي الأكثر والأخطر، وتقدم نفط الوسط بهدف سجله المحترف الأردني محمود زعترة في الدقيقة السابعة، إلا أن لاعب القوة الجوية شريف عبد كاظم أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 15، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ونجح لاعب نفط الوسط سجاد جاسم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من على قوس الجزاء، ونجح لاعب القوة الجوية حسين جبار في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده إلى 63 نقطة 63 ليعزز صدارته للدوري العراقي الممتاز، بينما تجمد نفط الوسط عند 49 نقطة، ليبقى في المركز الخامس.