الأهلى يُعلن رسميا تفاصيل حصوله على حكم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر - كشف النادى الأهلى، عن حصوله على حكم من هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم بإلزام لاعب كرة القدم عبد الله السعيد بسداد 2 مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي، قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادى أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبد الله السعيد بمخالفة شروط التعاقد.

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار حلمي عبد الرازق "رحمة الله عليه" المستشار القانوني للنادى، وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادى، باخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي فى العقد المشار إليه .

وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد أحقية النادي الأهلي فى الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد عودة عبد الله السعيد بسبب انتقاله من أهلي جدة إلى بيراميدز في يناير 2019 دون موافقة الأهلي، وطلب مسئولو القلعة الحمراء الحصول على تعويض مالي بقيمة الشرط الجزائي في العقد ويبلغ مليوني دولار.