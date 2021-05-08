بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يحسم اللقب التاسع توالياً

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برلين: حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقاً السبت، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2 3 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرّط بايرن في المرحلة الماضية بفرصة حسم اللقب بخسارته على أرض ماينتس 1 2، لكن الأمور حُسِمَت الآن لصالحه لأنه يدخل لقاءه ومونشنغلادباخ متقدماً بفارق سبع نقاط على لايبزيغ قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بفضل هدية من غريمه دورتموند وهدفين من الإنكليزي جايدون سانشو، ثانيهما في الدقيقة 87 حين كان التعادل سيد الموقف 2 2 بعدما كان لايبزيغ متخلفاً صفر 2.

وهنأ مدرب دورتموند إدين تيرزيتش بايرن على اللقب، ممازحاً "لا أعتقد أن أحداً توج بطلاً وهو جالس في الحافلة في طريقه الى الملعب".

وكانت المواجهة السبت "بروفة" لنهائي الكأس الخميس المقبل بين لايبزيغ ودورتموند وقد أعلن الأخير عن نفسه بقوة رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من إهدار تفوقه بهدفين نظيفين.

ورأى قائد دورتموند ماركو رويس الذي سجل الهدف الأول في اللقاء أنه "أظهرنا روحية عالية. لم تكن هناك علاقة بتاتاً بين هذه المباراة وتلك التي سنخوضها في نهائي برلين لكن بالطبع نريد الفوز الخميس أيضاً".

والأهم أن الفريق الأصفر والأسود عزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بصعوده موقتا الى المركز الرابع بفارق نقطتين أمام أينتراخت فرانكفورت الذي يلعب الأحد مع ضيفه ماينتس، في وقت تمسك فولفسبورغ بمركزه الثالث بفارق نقطتين عن دورتموند بعد فوزه الكبير على ضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة سجلها الكرواتي يوسيب بريكالو (19 و63 و90).

ونتيجة تداعيات فيروس كورونا، سجل دورتموند خسائر مالية بقيمة 26,3 مليون يورو في النصف الأول من العام المالي لموسم 2020 2021، ما يجعل التأهل الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل بالغ الأهمية لأنه سيخفف أعباء هذه الديون بحوالي 15,25 مليون يورو.

من المؤكد أن الضغط كان كبيراً على الفريقين، فلايبزيغ كان يمني النفس بالابقاء على حظوظه الضئيلة بلقب الدوري والتحضر بأفضل طريقة لنهائي الكأس والثأر في الوقت ذاته من دورتموند الذي أسقطه في معقله 3 1 في كانون الثاني/يناير، بفضل ثنائية الهداف النروجي إرلينغ هالاند الذي غاب عن لقاء السبت للإصابة في الفخذ أبعدته الأسبوع الماضي أيضاً عن الفوز الكاسح بخماسية نظيفة على هولشتاين كيل من الدرجة الثانية في نصف نهائي الكأس.

وبعد هذه الهدية من دورتموند، سيحتفل بايرن على أرضه باحراز اللقب للمرة التاسعة توالياً بمواجهة مونشنغلادباخ في مباراة ثأرية للنادي البافاري الذي خسر ذهاباً 2 3 في كانون الثاني/يناير.

ووجد لايبزيغ نفسه متخلفاً منذ الدقيقة السابعة بهدف رائع للقائد ماركو رويس الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى بتمريرة بكعب القدم من البلجيكي ثورغان هازار، فتقدم بها وتلاعب بالدفاع قبل أن يسددها من زاوية صعبة في سقف شباك الحارس المجري بيتر غولاسكي.

وبقيت النتيجة على حالها مع أفضلية واضحة لدورتموند حتى نهاية الشوط الأول، ثم تعقدت مهمة لايبزيغ في الثاني بعدما عزز سانشو تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 51 بعد تمريرة من البرتغالي رافايل غيريرو.

ليفركوزن خارج سباق دوري الأبطال

لكن فريق المدرب يوليان ناغلسمان عاد الى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق من كرة رأسية للوكاس كلوسترمان إثر ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى السويدي إميل فورسبرغ (63).

واكتملت العودة حين أدرك الإسباني داني أولمو التعادل في الدقيقة 77 بعد تمريرة من الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، لكن سانشو قال كلمته وأعاد دورتموند الى المقدمة وأهدى بايرن حسم اللقب قبل أن يلعب، وذلك بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد تمريرة أخرى من غيريرو.

وفقد باير ليفركوزن الأمل نهائياً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما بات متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع نتيجة تعادله السلبي مع فيردر بريمن الذي لا يزال في دائرة خطر الهبوط بما أنه يتقدم موقتا بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر ونقطة عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.