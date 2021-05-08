يوسف يتحدث عن.. دور عبدالحفيظ.. وتجاربه خارج الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد يوسف، مدرب البنك الأهلي السابق، إن سيد عبدالحفيظ يؤدي دور مدير الكرة بشكل مختلف وحقق نجاحات خلال تواجده بمنصبه، مشيراً إلى عدم وجود مقارنة بينهما.

ونفى يوسف، خلال حلوله ضيفاً على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير، وجود مشكله بينه وبين سيد معوض لاعب الأهلي السابق، مشيراً إلى أه أجلسه 4 أو 5 مباريات كبديل بسبب موقف معين.

وأوضح لاعب الأهلي الأسبق ما يتردد عن هروبه من النادي مثل عصام الحضري، حارس مرمى القلعة الحمراء سابقاً، قائلاً:"كنت أطلع وأخبر كابتن ثابت البطل الله يرحمه بكل شيء بخصوص العرض الاحترافي وأخبرته برغبتي في خوض تجربة جديدة بعد 10 سنوات في الأهلي، علمت بعدها أن هناك شخصاً أشاع بأنني هربت ولكن هذا لم يحدث فعقدي كان انتهى وأنهيت مبارياتي مع الفريق وحصلنا على إجازة".

وتابع يوسف:"مدير الكرة كان علي علم بكافة التفاصيل حين عدت لمصر أخبرت مسؤولي الأهلي برغبتي في العودة وكان عمري 32 عاماً وكان مانويل جوزيه مديراً فنياً وكانت ركبتي قد بدأت تعاني وتعاقدوا مع لاعبي شباب حينها".

وأضاف لاعب الأهلي الأسبق:"بذلت مجهودًا مع الأهلي كلاعب ومدرب وسفرني الأهلي لدورة تدريبية ولكن حين انتقل حسام البدري للتدريب في ليبيا قال الجهاز الفني يبقى وكانت وجهة نظره أنه سُيسافر بمفرده ونبقى ليظل الاستقرار وأخبرني بأنهم يفكرون في إسناد المهمة لي وجوزيه أخبرهم بإمكانية قيادتي للفريق ويعود الأمر في تدريبي للأهلي أيضًا لشجاعة حسن حمدي حينها".

واسترسل:"أكن الاحترام لحسام البدري فهو أخ أكبر وعلاقتنا كانت جيدة ووطيدة وربنا كرمني بناجحات وسافرت بعدها للعراق وأسير بخطوات فيها بطء ولكن ستظهر مستقبلاً ولكنني حين توليت تدريب الأهلي كان عمري ٤٢ سنة".

وردّ على ما يُثار بخصوص تجاربه خارج الأهلي بقوله:"دربت سموحة وكان الفريق قد خاض مباريات في دوري أبطال أفريقيا وأخبرت فرج عامر بأنه ليس معني تتويجي مع الأهلي بأفريقيا أن أحصل عليها وتجربة بتروجت حققت خلالها نجاحاً وكان من الطبيعي أن أتعرض لهزائم مع البنك الأهلي ولم أخطف تدريب الفريق من أحد فتواصل مع رئيس النادي ولم أدفع لأي وكيل لتدريب البنك الأهلي وما ينقصني العمل أكثر مع الإدارات خارج الملعب".

وأكمل:"رحيل كارتيرون من تدريب الأهلي من عدمه لا يخصني والرجل بذل مجهودًا كبيرًا وكان يثق في الجهاز وأننا ندعمه ولكن موافقتي على تولي منصب المدرب العام أثار الشبهات بسبب عودتي من مدير فني لمدرب عام ولم أفشل مهامه".

وأتم يوسف تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يظلم أحد ولكنه تُعرض للظلم في موضوع مؤمن زكريا ولا يعلم ماذا حدث، مشيراً إلى أن ربيع ياسين هو أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي بينما محمد أبو تريكة هو أفضل لاعب دربه.