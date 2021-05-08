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نابولي يقتنص وصافة الدوري الإيطالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:


اقتنص فريق نابولي وصافة بفوزه الساحق على مضيفه سبيزيا 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا 1 /1.

وعلى استاد البرتو بيكو، افتتح بيوتر زيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 15 ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و44 قبل أن يختتم هيرفينج لوزانو التسجيل في الدقيقة 79.

وتكفل روبرتو بيكولي بالهدف الوحيد لسبيزيا في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة فقط على اتالانتا ويوفنتوس وميلان.

وتوقف رصيد سبيزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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