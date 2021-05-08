فرصة ثمينة للريال.. برشلونة يتعادل مع أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني بعدما تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات المرحلة الـ35 من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يلتقي أشبيلية غدا الأحد في المرحلة نفسها.

وبإمكان ريال مدريد الارتقاء إلى صدارة الليجا إذا تمكن من تحقيق الفوز على إشبيلية، حيث سيرفع الفريق الملكي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول متفوقا على جاره اللدود بالمواجهات المباشرة.

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجوميا بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيجن تألق في الدفاع عن شباك برشلونة كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازنا بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.

ملخص المباراة:

شهدت العشر دقائق الأولى تهديدا بسيطا من أتلتيكو مدريد على مرمى برشلونة في محاولات مبكرة لافتتاح التسجيل، لكنها باءت بالفشل أمام الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وتعرض توماس ليمار لاعب أتلتيكو مدريد لإصابة قوية بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، مما أجبر المدرب دييجو سيميوني على الدفع باللاعب ساؤول نيجويز بدلا من الفرنسي.

أول فرصة خطيرة كانت في الدقيقة الـ19 بعدما توغل كوكي داخل منطقة جزاء برشلونة ليمرر كرة أرضية تجاه أنخيل كوريا الذي سددها مباشرة لترتطم بالمدافع لينجليه وتتجه لركنية.

تغيير اضطراري آخر ولكن هذه المرة في صفوف برشلونة حيث شارك لاعب الوسط الشاب أليكس موريبا في الدقيقة الـ32 من اللقاء بدلا من سيرجيو بوسكتش الذي تعرض للإصابة.

واصل أتلتيكو مدريد ضغطه على برشلونة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ34 بعدما انطلق يانيك كاراسكو خلف دفاع برشلونة ليمرر كرة أرضية إلى ماركوس يورنتي الذي سددها بيسراه ليتصدى لها تير شتيجن ببراعة.

واستمر تألق تير شتيجن في الدقيقة الـ35 بعدما أنقذ مرمى برشلونة من تصويبة أطلقها زميله السابق لويس سواريز من زاوية صعبة.

وعاد تير شتيجن لحماية مرمى برشلونة باستبسال في الدقيقة الـ38، حيث تصدى لتسديدة يانيك كاراسكو قبل أن ترتد الكرة ويلحق بها مجددا ليبعدها قبل وصولها إلى رأس لويس سواريز داخل المنطقة ويقوم بإبعادها إلى ركنية.

أخيرا جاء الرد من برشلونة وتحديدا من ليونيل ميسي قائد الفريق بعد مرور 41 دقيقة، حيث انطلق الأسطورة من منتصف الملعب مراوغا أكثر من لاعب بمهارة وسرعة كبيرة، ليصل إلى حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية أبعدها الحارس يان أوبلاك بأطراف أصابعه ليمنع النجم الأرجنتيني من تسجيل هدف رائع يفتتح به التسجيل.

ربع ساعة مرت من الشوط الثاني دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين.

وأظهر برشلونة قوته في الهجوم مع حلول الدقيقة الـ62 بعدما أتت الكرة إلى أليكس موريبا داخل المنطقة ليسددها نحو المرمى لكنها لم تجد طريقها نحو الشباك بعدما أبعدها دفاع أتلتيكو مدريد ببراعة.

وبعدها مباشرةً أرسل ليونيل ميسي عرضية متقنة داخل المنطقة إلى جيرارد بيكيه الذي حولها برأسه نحو مرمى الضيوف لكن الحارس يان أوبلاك أمسك بالكرة.

واصل برشلونة محاولاته لافتتاح التسجيل من ركلة حرة رائعة نفذها ليونيل ميسي نحو الزاوية اليمنى في الدقيقة الـ66، إلا أن يان أوبلاك تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وسجل برشلونة هدفا أبيضا في الدقيقة الـ70 بعدما أرسل خوردي ألبا عرضية متقنة بقدمه اليمنى داخل المنطقة ليحولها رونالد أراوخو برأسية داخل الشباك، لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ85، كاد برشلونة أن يسجل هدفا يحسم به المباراة، بعدما أرسل خوردي ألبا عرضية رائعة داخل منطقة وجدت ديمبيلي الذي ارتقى فوق الجميع ليضرب الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة الأفقية، لتضيع فرصة ثمينة على أصحاب الأرض.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجين، سيريجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي.

تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، كيران تريبيير، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، يانيك كاراسكو، كوكي، ماركوس يورنتي، توماس ليمار، أنخيل كوريا، لويس سواريز.