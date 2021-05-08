فضل يكشف.. كواليس أزمة مستحقات الزمالك.. وطلبات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بصرف ما تبقى من مستحقات الزمالك وقت تواجد في اتحاد الكرة "كاش" بعد تحويل الدفعة الأولى لخزينة اتحاد الكرة، وأشار الى أن طلبات محمد صلاح لاعب ليفربول كانت "عادية".

وكشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة عبر تطبيق "كلوب هاوس" في وقت سابق، كيف طرح حلاً لنادي الزمالك، من أجل قيد لاعبه السابق كابونجو كاسونجو رغم عدم توافر الأموال لسداد المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

وقال محمد فضل في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "وقت تولينا مسؤولية اتحاد الكرة، كنا نريد تحصيل المستحقات المتأخرة لدى الأندية، الأهلي أكثر الأندية إلتزاماً بهذا الأمر، يسدد ما عليه أول بأول، كذلك الجونة وأيضاً بيراميدز".

وصرح "الزمالك كان متعثر وكذلك المقاولون والإسماعيلي والمصري والاتحاد، كنا نريد توفير أموال من أجل مساعدة الأندية والعمل على بعض المشروعات".

وتابع "ما يخص قصة الزمالك، الجنايني اجتمع مع مدير حسابات النادي، كتب تعهد بأن أي مستحقات للزمالك في الكاف تذهب لاتحاد الكرة، خاصة أن حساب النادي البنكي كان مجمداً".

وأكمل "تم تحويل أول دفعة، وبعد ذلك لم يتم تحويل أي دفعة، هاني أبوريدة تدخل والزمالك حصل على الأموال "كاش" من الكاف ولم تدخل حسابات اتحاد الكرة، أبوريدة قال أنه يخدم الأندية ولم يكن يعلم بتعهد الزمالك".

وأضاف "تواصلت مع أبوريدة بشأن قصة مستحقات الزمالك، قال أنه يخدم جميع الأندية ولم يكن يعلم بالتعهد".

وشدد "قلت له أن هذا الأمر سيسبب القيل والقال، سبب الأزمة أن الفلوس خرجت من الكاف "كاش" لنادي الزمالك مباشرة، وبالتالي يتم سؤال كاف في هذا الأمر".

واختتم "كل طلبات محمد صلاح كانت عادية، هو نجم كبير ويشرف مصر في الخارج، تم توفير بعض الأمور التي تتعلق بالتأمين والأمور الشخصية له، طلبات منطقية بكل تأكيد، علاقته رائعة بزملائه وتعاملت معه عن قرب هو شخص مهذب ورائع، لم يطلب الحصول على الشارة وقت تواجدت".