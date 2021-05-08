خاص.. بند اسنثنائي وراء تغريم عبدالله السعيد 2 مليون دولار للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غرامة مالية 2 مليون دولار فرضها مركز التسوية والتحكيم على عبدالله السعيد لاعب بيراميدز لصالح النادي الأهلي، فما السبب في ذلك؟

بعد قرابة ثلاثة أعوام، عادت قضية الأهلي مع عبدالله السعيد لتطفو على السطح مجددا بعد حكم الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم الذي صدر اليوم السبت.

باع الأهلي عبدالله إلى نادي أهلي جدة السعودي في يوليو 2018 بعد الأزمة الشهيرة التي تفجرت لتوقيعه للزمالك، وضمن عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد، لكن اللاعب فاجئ الجميع بعودته إلى مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019.

وفسخ صاحب الـ35 عاما تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل ثلاثة أعوام.

وكان الأهلي كلف مستشاره القانوني الراحل حلمي عبدالرازق وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه.

وقدم الأهلي إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد على أحقية النادي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

بند استثنائي في العقد

بالعودة إلى البند الرابع من العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، فإنه ينص على:

1- اتفق جميع الأطراف الثلاثة على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي ناد داخل جمهورية مصر العربية بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة 3 مواسم كروية منذ توقيع العقود.

2- من المتفق عليه أيضا أنه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني، سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج مصر، يجب أن يلتزم الطرف المشتري أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادي الأهلي.

وتضمن العقد أيضا شرطا جزائيا متفق عليه في البند السابع، وجاء نصه كالتالي:

- من المتفق عليه في حالة مخالفة أي من الطرفين الثاني أو الثالث (اللاعب) لأي بند من بنود هذا العقد، فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2.000.000 (اثنين مليون دولار أمريكي) كشرط جزائي متفق عليه، ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأي حال من الأحوال، وتسدد فور وقوع المخالفة.

وتفاجئ الجميع يوم الجمعة 4 يناير 2019 بقيد عبدالله السعيد ضمن قائمة فريق بيراميدز، وتم إشراكه بذات اليوم ضد الأهلي في المباراة التي أجريت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدف أمام فريقه السابق في المواجهة الشهيرة التي انتهت بفوز بيراميدز (2-1).