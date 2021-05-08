بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35.

تتجه الأنظار الى ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر الذي يستضيف القمة الانجليزية بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي، والتي تعد “بروفة” للفريقين قبل لقاءهم فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بعدما حسم مانشستر سيتي تذكرة النهائي على حساب باريس جيرمان الفرنسي فيما تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد الإسباني.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم محتلا قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يمتلك مباراة أقل.

على الجانب الآخر يحتل تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، ويتفوق على ملاحقه وست هام يونايتد المتحفز بفارق 3 نقاط فقط.

كان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً خارج ملعبه بالجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-صفر، وعلى ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن حقق تشيلسي الفوز أمام فولهام بالجولة الماضية فى الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي قد شهدت فوز الفريق اللندني بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي “حيكم زياش”.

بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”.

تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم (1)، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورت كونكت.

مانشستر سيتي (1-0) تشيلسي

الدوري الانجليزي (الجولة 35)

ستاد الاتحاد (مدينة مانشستر)

جارية الآن

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إديرسون مورايش – إيميريك لابورت – روبن دياش – أكي – رودري – ميندي – كانسيلو – فيران توريس – رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو – جابرييل جيسوس.

تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوار ميندي – كريستينسين – روديجير – أثبيلكويتا – ريس جيمس – ماركوس ألونسو – جيلمور – حكيم زياش – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر.

الشوط الأول

صافرة بداية المباراة..

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8″ يا لها من فرصة هائلة تضيع من مانشستر سيتي. بينجامين ميندي وجد نفسه في وضعية مثالية بعد تلقيه تمريرة عرضية ممتازة بالقرب من منطقة الجزاء ليطلق تصويبة قوية مرت جوار القائم الأيسر.

12″ بطاقة صفراء لجناح مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” بعدما ارتكب خطأ بالقرب من منطقة جزاء مان سيتي. 32″ هدف ملغي للاعب الالماني تيمو فيرنر بداعي التسلل.

35″ أوووووووووه..رحيم سترلينج يهدر فرصة سهلة للغاية أمام مرمى تشيلسي. قام بتسديد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء ذهبت على أقصى الزاوية اليمنى لكن الحارس إدوار ميندي أبعدها بطريقة مذهلة.

43″ تمريرة مذهلة تجد حكيم زياش بالقرب من منطقة جزاء مان سيتي، ليطلق تسديدة جميلة ذهبت على أقصى اليمين، لكن إيدرسون يقوم بتصد أكثر من ممتاز في اللحظة الأخيرة باليد اليسرى.

44″ جووووووووووووووول…رحيم سترلينج يسجل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي بمتابعة مذهلة لتمريرة جابريل جيسوس التي أفلتها سيرخيو أجويرو بشكل غريب داخل منطقة الجزاء، من مسافة 10 ياردات فقط!

44″ هدف مان سيتي جاء بعد هفوة فادحة من المدافع كريستينسين في التغطية أمام جابريل جيسوس الذي خطف الكرة ومرر العرضية سريعًا نحو أجويرو الذي لم يحسن استلامها لتمر وتجد رحيم الذي سدد مباشرة في الشباك فور هروب الكرة من قدم أجويرو.

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