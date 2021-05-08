بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35.

تتجه الأنظار الى ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر الذي يستضيف القمة الانجليزية بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي، والتي تعد “بروفة” للفريقين قبل لقاءهم فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بعدما حسم مانشستر سيتي تذكرة النهائي على حساب باريس جيرمان الفرنسي فيما تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد الإسباني.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم محتلا قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يمتلك مباراة أقل.

على الجانب الآخر يحتل تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، ويتفوق على ملاحقه وست هام يونايتد المتحفز بفارق 3 نقاط فقط.

كان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً خارج ملعبه بالجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-صفر، وعلى ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن حقق تشيلسي الفوز أمام فولهام بالجولة الماضية فى الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي قد شهدت فوز الفريق اللندني بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي “حيكم زياش”.

بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”.

تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم (1)، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورت كونكت.

مانشستر سيتي (0-0) تشيلسي

الدوري الانجليزي (الجولة 35)

ستاد الاتحاد (مدينة مانشستر)

جارية الآن

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إديرسون مورايش – إيميريك لابورت – روبن دياش – أكي – رودري – ميندي – كانسيلو – فيران توريس – رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو – جابرييل جيسوس.

تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوار ميندي – كريستينسين – روديجير – أثبيلكويتا – ريس جيمس – ماركوس ألونسو – جيلمور – حكيم زياش – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر.

الشوط الأول

صافرة بداية المباراة..

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