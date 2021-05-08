يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35.

يستقبل فريق ليفربول نظيره ساوثامبتون على ملعب آنفيلد روود، بمعنويات مرتفعة حيث لم يعرف الخسارة في آخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي، تعادل في مباراتين، وانتصر 3 مرات.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن السادس “توتنهام”، و4 نقاط عن الخامس “وست هام يونايتد”، و6 نقاط عن الرابع “تشيلسي”، ويمتلك مباراة مؤجلة.

ولم يلعب ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي، امام مانشستر يونايتد بسبب اقتحام جماهير الأخير ملعب المباراة، وقررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إقامتها يوم الخميس القادم 13 مايو على نفس الملعب “أولد ترافورد”.

وسيسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز على ساوثامبتون اليوم، لمواصلة السعي وراء خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لإنقاذ موسمه.

في المقابل، فاز فريق ساوثامبتون في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، ولم يعرف الانتصار خلال الجولات الثلاثة الماضية (تعادل مرة واحدة، وخسر مرتين).

ويقبع نادي ساوثامبتون في المركز 16 بجدول الترتيب وفي رصيده 37 نقطة، وبفارق مريح عن منطقة الهبوط، وصل إلى 10 نقاط، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 أمام كريستال بالاس.

وتنقل مباراة ليفربول وساوثامبتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

ويدير مواجهة ليفربول وساوثامبتون، الحكم الإنجليزي “كيفين فريند”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.