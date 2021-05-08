شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعارة الطيار الى مقدونيا.. العروض تنهال على نجوم يد الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق النادى الأهلي على إعارة حارسه الدولي المصري لكرة اليد، محمد الطيار، إلى فاردار المقدوني لمدة موسمين.

وكان النادي الأحمر قد أعار أيضا حارسه الصاعد، عبد الرحمن حميد، إلى فيسلا بلوك البولندي، في فبراير الماضي، حتى نهاية الموسم الحالي.ومن المقرر أن يجدد الطيار عقده لمدة 4 مواسم مع الأهلي، قبل الرحيل إلى مقدونياوساهم الطيار مؤخرا في تتويج الأهلي بكأس مصر، كما ظهر بصورة رائعة مع منتخب مصر في المونديال.

وتأتي خطوة إعارة الطيار، في ظل أنباء تتردد حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع حارس الزمالك، محمد علي.

وكان طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى قد كشف عن تلقى ثنائى الفريق أسامة الجزيرى و محمود نعمان عرضان من الوكرة القطرى والكويت الكويتى على التوالى لإستعارتهما لأخر الموسم. وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.