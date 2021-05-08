شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات موسيمانى وكارتيرون قبل قمة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقرب جماهير وعشاق قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ي فى لقاء القمة المقرر ي وم الإثنين المقبل، في الدوري الممتاز، بعد أقل من شهر على المواجهة الأخيرة بينهما، والتي فاز بها الأحمر 2-1.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي ثانيا بـ40 نقطة من 18 مباراة.

وتلك المواجهة هي الرابعة بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.





والتقى الثنائي في مواجهتين عام 2015 بدوري أبطال إفريقيا، عندما كان الفرنسي مدربا لمازيمبي الكونغولي، بينما كان موسيماني مدربا لصن داونز الجنوب إفريقي.

كانت المباراة الأولى في ذهاب دور الـ32، ونجح الفرنسي في الفوز 3-1، بينما فاز الجنوب إفريقي في الإياب 0-1، و ودع البطولة، قبل أن ينجح مازيمبي تحت قيادة كارتيرون في التتويج باللقب.

وجاءت المواجهة الثالثة بينهما الشهر الماضي، حيث فاز الأهلي على الزمالك، بثنائية محمد شريف، بينما أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.